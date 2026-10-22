В Климовском отделе краеведения продлили выставку репродукций работ Марии Поленовой

В Климовском отделе краеведения Подольского краеведческого музея продлили выставку репродукций графических работ «Лики России» Марии Поленовой, в девичестве Воейковой, — мамы известных художников Елены и Василия Поленовых. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Среди работ можно увидеть портреты черкеса, казака, тамбовской крестьянки и автопортрет с дочерьми. Они передают эпоху и положение этих людей в обществе.

Как рассказала старший научный сотрудник музея Татьяна Демьяненко, это авторское название, и оно соответствует тематике объявленного в стране Года единства народов России.В начале XIX века Мария Воейкова получила прекрасное образование не только по фундаментальным наукам, но и обучилась изобразительному искусству, что было редкостью для девочек той эпохи.

«Особенно ей удавалась графика. Работы выполнены углем и итальянским карандашом. Мария Алексеевна смогла передать глубину и психологичность образов», — сказала Татьяна Демьяненко.

Среди экспонатов есть копии страниц из книги Марии Поленовой «Лето в Царском селе». В цикле рассказов — рекомендации по воспитанию детей. Их в семье Марии и Дмитрия Поленовых было пятеро. Двое из них стали великими художниками, при том что и другие дети прекрасно рисовали. Кроме художественных они также обладали литературными и музыкальными талантами.

Младшая дочь Елена Поленова создала иллюстрации к 20 народным сказкам и написала свою под названием «Война грибов». По словам Татьяны Демьяненко, Поленовы — семья, которая дала российской культуре очень многое.

На выставке можно увидеть репродукцию картины «Подсолнухи» Елены Поленовой. Она написана в период отдыха семьи на даче в деревне Меньшово Подольского уезда. Дорога на дачу шла от станции Климовка, сейчас это Гривно. С почты этой станции Поленовы отправляли письма родным и близким. Еще больше про семью Поленовых можно узнать на экскурсии. Выставка «Лики России» будет работать в Климовском отделе краеведения Подольского краеведческого музея до 6 декабря. Возрастное ограничение — 6+.

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