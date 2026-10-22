Почти треть москвичей постоянно не могут говорить по телефону из-за шума

Около 29% жителей Москвы постоянно сталкиваются с ситуацией, когда внешний шум на их стороне или на стороне собеседника не дает разговаривать по телефону. Об этом свидетельствуют результаты исследования бренда электроники Anker и агентства «Русопрос», проведенного среди 1000 респондентов из крупных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Это почти вдвое выше среднероссийского показателя (16%) и значительно выше, чем в Санкт-Петербурге (15%). Еще 56% москвичей испытывают сложности время от времени. Таким образом, более восьми из десяти жителей столицы периодически оказываются в ситуации, когда шум мешает телефонному разговору.

Самые частые причины шума, которые беспокоят москвичей во время разговоров по телефону — звуки большой улицы, гул людных мест и общественного транспорта. При этом 70% жителей города воспринимают внешний шум как дискомфорт. Более половины респондентов из Москвы признаются, что их это раздражает, а 22% в ответ на громкие звуки во время телефонных звонков испытывают гнев (против 10% в среднем по стране).

Каждый третий москвич постоянно использует наушники для разговоров — это самый высокий показатель среди всех городов.

Фоновый шум не просто раздражает — он меняет поведение: 34% опрошенных прекращают разговор и ищут более тихое место, 28% говорят «Я перезвоню» и откладывают звонок, 17% стараются уйти от источника шума, не прекращая беседу. При этом 26% москвичей признались, что больше не стали бы прерывать звонки, если бы у них было надежное устройство с шумоподавлением. Примерно столько же человек заявили, что стали бы звонить чаще.