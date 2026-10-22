Андрей Иванов проверил ремонт кровли центра «Созвездие» в Голицыно

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 20 октября проверил ход ремонта крыши культурно-досугового центра «Созвездие» в Голицыно. Готовность работ составляет около 90%, завершить их планируют в первой половине ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт кровли культурно-досугового центра «Созвездие», подразделения Голицынского КДЦ, начался летом 2026 года. Работы финансируются за счет субсидии из бюджета Одинцовского округа и проходят в рамках Народной программы «Единой России».

«Подрядчик полностью меняет кровельное покрытие и утепляет крышу. Сейчас строительная готовность составляет около 90%, на объекте работают 12 специалистов. Завершить ремонт планируем в первой половине ноября», — сообщил Андрей Иванов.

В этом году текущий ремонт проводят и в других подразделениях Голицынского КДЦ. В Голицынской библиотеке восстановили помещения после заливов из расположенных выше квартир. В оздоровительном клубе «Спарта», кинотеатре «Октябрь» и КДЦ «Городок-17» привели в порядок кровлю.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.