Общественная палата Мытищ проверила питание в трех школах

Представители общественной палаты Мытищ 21 октября проверили организацию питания в школах № 3, 14 и 16. Участники проверки пообщались с учениками и поварами и остались довольны результатами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общественная палата городского округа Мытищи провела мониторинг организации питания в трех школах — № 3, 14 и 16. Во время визита 21 октября участники проверки поговорили со школьниками и поварами.

Председатель общественной палаты округа Игорь Савош высоко оценил условия в современных школьных столовых. Ученики охотно делились мнением о меню. Среди любимых блюд они назвали пельмени, наггетсы и гречневую кашу с молоком.

«Мы когда-то учились в довольно простых условиях, а сегодня для детей создают настоящие дворцы. Эту заботу чувствуют и ценят все — и ученики, и педагоги, и повара», — отметил Игорь Савош.

Участники комиссии остались удовлетворены результатами инспекции. Они выразили надежду, что достигнутый уровень сохранят и он станет ориентиром для дальнейшего развития системы школьного питания в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.