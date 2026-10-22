Подозреваемая в убийстве бывшего в Москве зарабатывала на вебкаме 2 млн в месяц

Девушка, задержанная по подозрению в убийстве бывшего парня в Москве, зарабатывала на вебкаме около 2 миллионов рублей в месяц и снималась в реалити-шоу на телевидении, сообщает SHOT .

Подозреваемая начала публиковать контент для взрослых, когда ей было еще 17 лет. Несовершеннолетняя выкладывала видео, где в одном нижнем белье пьет алкоголь на стойке бара в Тюмени. В дальнейшем она публиковала контент из спальни, ванной комнаты и т. д. В тот момент она уже начала дружить с убитым.

В 2023 году девушка начала продавать эротический контент на вебкам-площадках. В том числе в некоторых роликах она снималась с другими мужчинами. Девушка хвасталась, что за первую неделю «работы» заработала 500 тыс. рублей. Также она утверждала, что общается только с иностранной аудиторией, потому выучила английский язык. Родители были в курсе, чем занимается их дочь.

Несколько лет назад подозреваемая снялась в реалити-шоу на ТВ, где ее представили как домохозяйку и жену футболиста. В 2025 году девушка начала встречаться с убитым, который вернулся из армии. Она приостановила свою деятельность. Парень пытался обеспечить любимую, набрал микрозаймов и влез долги, чтобы делать красотке дорогие подарки. Затем он подсел на ставки.

После очередного скандала и разрыва молодой человек приехал мириться с девушкой, но там его не пустила. Спустя время она все же открыла дверь, после чего между ними развязалась ссора. В ходе нее девушка ударила парня ножом.

По словам матери, девушка испугалась парня, который начал ей угрожать. Затем подозреваемая сама вызвала скорую помощь. Возбуждено уголовное дело, девушка задержана.

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