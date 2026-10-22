Автоэксперт Попов призвал проверять тормоза перед каждой поездкой

Автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал водителям проверять герметичность тормозной системы перед каждым началом движения, а не раз в день, сообщает RT .

Для проверки нужно нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе. В норме она должна оставаться тугой. Неисправности рабочей тормозной системы запрещают движение автомобиля, подчеркнул Попов.

«Если педаль не удерживается в тугом состоянии, а проседает, проваливается, значит, имеется нарушение герметичности, или воздух, или какие-то износы прокладок, резинок и манжетов. В таком случае пользоваться автомобилем нельзя до устранения неисправности», — объяснил эксперт.

По словам Попова, система может потерять герметичность и в пути. Например, это возможно после экстренного торможения, когда давление резко возрастает.

Водитель также может осмотреть тормозные шланги на наличие трещин. При этом повреждения наружной изоляции не всегда означают неисправность самого шланга, уточнил специалист.

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