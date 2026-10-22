Приставы Подмосковья взыскали 6,7 млн руб долга по договору поставки

Судебные приставы взыскали с компании-должника 6,7 млн рублей в пользу подмосковной торговой компании за неоплаченную продукцию, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Подмосковная торговая компания обратилась в суд из-за неоплаты поставленной продукции. Стороны заключили мировое соглашение: долг составил 5,4 млн рублей, договорная неустойка — около 1 млн рублей. Суд утвердил соглашение и обязал ответчика возместить 340 тыс. рублей госпошлины. Общая сумма задолженности составила 6,7 млн рублей.

Должник нарушил сроки выплат, и торговая компания получила исполнительный лист. Документ поступил в Ступинское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Московской области. Пристав возбудила исполнительное производство и уведомила руководство компании. Она предупредила об исполнительском сборе за просрочку, а также об административной и уголовной ответственности за дальнейшее уклонение от исполнения решения суда.

Пристав вынесла постановления об аресте денег на банковских счетах должника и запрете регистрационных действий с его имуществом. Поскольку компания не погасила долг в срок для добровольного исполнения, ей назначили исполнительский сбор — около 800 тыс. рублей.

После применения принудительных мер компания полностью погасила задолженность. Дополнительные расходы на госпошлину и исполнительский сбор составили около 1,1 млн рублей. Приставы перечислили взыскателю поступившие на депозитный счет отделения 6,7 млн рублей и окончили исполнительное производство. Решение суда исполнено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.