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В Орске двухлетний ребенок насмерть подавился пельменем

Происшествия

В Орске Оренбургской области двухлетний мальчик скончался после того, как подавился пельменем во время приема пищи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мать кормила сына, когда кусочек еды перекрыл дыхательные пути. 

Пострадавшего ребенка в экстренном порядке привезли в медицинское учреждение. Врачи нашли у него инородное тело в области гортани.

Врачи незамедлительно приступили к оказанию необходимой помощи. Однако спасти жизнь двухлетнего пациента не удалось.

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