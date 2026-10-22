В Орске двухлетний ребенок насмерть подавился пельменем
В Орске Оренбургской области двухлетний мальчик скончался после того, как подавился пельменем во время приема пищи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Мать кормила сына, когда кусочек еды перекрыл дыхательные пути.
Пострадавшего ребенка в экстренном порядке привезли в медицинское учреждение. Врачи нашли у него инородное тело в области гортани.
Врачи незамедлительно приступили к оказанию необходимой помощи. Однако спасти жизнь двухлетнего пациента не удалось.
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