В Орске двухлетний ребенок насмерть подавился пельменем

сегодня в 14:47

В Орске Оренбургской области двухлетний мальчик скончался после того, как подавился пельменем во время приема пищи. Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

Мать кормила сына, когда кусочек еды перекрыл дыхательные пути.

Пострадавшего ребенка в экстренном порядке привезли в медицинское учреждение. Врачи нашли у него инородное тело в области гортани.

Врачи незамедлительно приступили к оказанию необходимой помощи. Однако спасти жизнь двухлетнего пациента не удалось.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.