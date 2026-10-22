В Пушкино капитально отремонтировали взрослую поликлинику №1

Капитальный ремонт поликлиники №1 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова завершился в Пушкино. Работы проходили поэтапно, без прекращения приема пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Взрослая поликлиника №1 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова рассчитана на 750 посещений в смену. Капремонт проводили поэтапно, продолжая оказывать медицинскую помощь жителям.

«В этом году в Подмосковье капитально отремонтировали уже 14 объектов здравоохранения, в том числе 8 поликлиник и амбулаторий — в Щелкове, Королеве, Электростали, Ступине, Воскресенске, Егорьевске, Талдоме и Пушкино», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В здании полностью обновили инженерные сети, лифты, окна, двери, кровлю и входную группу, благоустроили территорию. Кабинеты перепланировали с учетом современных требований к организации медпомощи, обновили помещения и мебель. По словам министра, ремонт создает комфортные условия для пациентов и сотрудников и приводит инфраструктуру в соответствие с современными требованиями.

Всю профилактическую службу разместили на одном этаже. В поликлинике создали зоны ожидания, установили современную навигацию и обеспечили безбарьерную среду для маломобильных пациентов.

Здесь работают КТ, рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. В офтальмологическом кабинете запустили новую технику, включая авторефрактометр и экран для проверки остроты зрения. Кабинет УЗИ получил аппарат экспертного класса.

Адрес поликлиники: Московская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 45. Запись к специалистам доступна через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по номеру горячей линии 122 и в приложении «Добродел Здоровье».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.