Воскресенская больница получила новое оборудование для эндоскопии

Оборудование для эндоскопии поступило в Воскресенскую больницу. Оно расширит возможности хирургической службы и повысит безопасность процедур, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В больницу поступила эндоскопическая стойка для операций на органах брюшной полости и прилегающих структурах. Ее будут использовать при аппендиците, прободной язве, кишечной непроходимости, ущемленных грыжах, кровотечениях и остром панкреатите.

Оборудование также предназначено для вмешательств при хронических заболеваниях с осложнениями — желчнокаменной болезни, полипах кишечника, кистах и опухолях органов брюшной полости. Оно позволит проводить операции при грыжах различной локализации и сосудистых патологиях, реконструктивные и пластические вмешательства.

Кроме того, больница получила систему эндоскопической визуализации — видеоларингоскоп — и устройство для трудной интубации. Камера и светодиодная подсветка передают изображение гортани и трахеи на экран. Это помогает врачу точно направить эндотрахеальную трубку при нестандартной анатомии дыхательных путей и избежать травматичных манипуляций.

Оборудование применяют при анестезии во время операций, в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии, при экстренной помощи, в ЛОР-хирургии и педиатрии, в том числе для интубации новорожденных с недостаточным весом.

«Современное эндоскопическое оборудование дает возможность повысить качество диагностики, что особенно важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, а также выполнять малоинвазивные операции, способствующие более быстрому восстановлению пациентов. До конца года планируем поставить еще 17 единиц», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.