В Рузском округе чествовали сельских старост

В Рузском муниципальном округе 21 октября чествовали сельских старост. Торжественное мероприятие приурочили ко Дню сельского старосты.

Старосты помогают жителям деревень и сел взаимодействовать с властью. Они участвуют в решении вопросов уборки снега, ремонта дорог, вывоза мусора и помощи пожилым соседям.

«От всей души благодарю старост Рузского округа за преданность делу, чуткость и терпение, за то, что они не остаются в стороне и всегда находят время для людей. Вклад старост в развитие округа бесценен», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Глава округа также пожелал, чтобы добрые начинания старост воплощались в жизнь, а трудности решались общими усилиями. Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин поблагодарил старост за неравнодушие и труд.

«Староста — это тот самый человек, который первым узнает о проблеме и помогает ее решить. Сегодня он договаривается о вывозе мусора, завтра помогает собрать подписи на заявку по программе благоустройства, а в снегопад первым поднимает вопрос о расчистке дороги. Это не формальная должность, а ежедневная забота о родной деревне», — сказал Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.