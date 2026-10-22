В Химках начали готовить городские цветники к зиме

Работы по подготовке клумб к зиме стартовали в Химках 21 октября. Сотрудники городского хозяйства очищают цветники и размечают участки для будущих посадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комплекс сезонных работ уже провели на Московской и Молодежной улицах, а также на Юбилейном проспекте. Важная часть подготовки — разметка участков: она обозначает границы цветников и помогает спланировать посадки, в том числе тюльпанов. Эти цветы станут одними из первых весенних украшений городских клумб.

Чтобы цветники сохраняли декоративность до холодов, сотрудники городского хозяйства регулярно убирают сорняки, опавшую листву и растительные остатки, удаляют увядшие соцветия и поврежденные части растений. При необходимости они рыхлят почву для улучшения доступа воздуха к корням, следят за влажностью грунта и организуют полив с учетом погоды.

Один из главных символов осенних цветников — хризантема. Осенью цветут многие ее разновидности. Соцветия бывают белыми, желтыми, розовыми, бордовыми и лиловыми, а в зависимости от сорта напоминают ромашки, помпоны или пышные шары.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.