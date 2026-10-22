Тхэквондистки из Королева завоевали серебро и бронзу на турнире в Дохе

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» из Королева София Мотлох и Ксения Здор стали призерами международного турнира по тхэквондо, который завершился 21 октября в Дохе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

София Мотлох завоевала серебро, а Ксения Здор — бронзу на Шестом международном открытом турнире по тхэквондо в Дохе (Катар). Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» представляли Королев в составе сборной России.

Турнир завершился 21 октября. В нем участвовали 1 152 спортсмена из более чем 40 стран. Награды разыграли в 76 весовых категориях среди кадетов, юниоров, молодежи и взрослых.

Спортсменки прошли отборочные поединки, а в полуфинальных и финальных встречах продемонстрировали высокую технику и скорость реакции. Их наставник — Максим Юрьевич Ким.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.