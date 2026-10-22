Производители угостят участников забега в Серпухове сладостями и снеками

Подмосковные компании предоставят продукты и напитки для стартовых пакетов участников забега «Осенний вальс. В гостях у зубров». Он пройдет 24 октября в городском округе Серпухов рядом с Приокско-Террасным заповедником, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участники забега «Осенний вальс. В гостях у зубров» получат в стартовых пакетах сладости, снеки и напитки подмосковных производителей.

«Здорово, когда подмосковные производители поддерживают инициативы, объединяющие людей вокруг спорта и активного образа жизни», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

По словам министра, партнерство позволит участникам познакомиться с продукцией предприятий, а производителям — стать частью спортивного события.

В стартовые пакеты войдут глазированные сырки «Свитлогорье» от «Дмитровского молочного завода», сухарики «Воронцовские», чипсы и соломка Grizzon, картофельные чипсы компании «РуссКарт», конфеты «Марсианка» фабрики «Сладкий орешек», солодовый лимонад с фруктовым соком компании «Напитки Вместе» и питьевая вода торговой сети «Ашан».

В Минсельхозе Подмосковья пояснили, что углеводы в кондитерских изделиях помогают быстро восполнить энергию. Сухарики и снеки также служат источником углеводов, а соль в их составе помогает восполнить потери минеральных веществ. Сырки обеспечивают организм белком и кальцием для восстановления мышц после нагрузки. Вода и напитки поддерживают водный баланс, особенно важный на длинных дистанциях.

Забег организует команда Running Heroes Russia. Участникам с разным уровнем подготовки предложат дистанции 10, 20 и 30 км. Маршруты пройдут по сосновым и смешанным лесам на левом берегу Оки. Событие позволит любителям бега провести день на природе, испытать силы на лесных трассах и познакомиться с живописными уголками Подмосковья.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.