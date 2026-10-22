Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360» отметил важность регулярного общения с жителями Подмосковья. Он надеется, что эта работа со стороны властей заметна.

«Свое внимание мы акцентируем, и я, и главы (муниципалитетов — ред.), и наши отраслевые министры, народные избранники, на то, что очень важно регулярное общение. Мы видим большой запрос на выездные администрации, где можно задавать острые, насущные вопросы. Поэтому понимаем, насколько важен, в том числе и сегодняшний наш разговор», — заявил Воробьев.

Он выразил надежду, что жители замечают эту работу властей. Всегда приятно жить в городе или поселке, где человек может получить поддержку и отклик от власти, от тех, кто обеспечивает сервис. В Подмосковье серьезно работают и над институтом управляющей компании.

«Это всегда чувствительно от того, насколько она внимательна, зависит настроение жителей. Мы все это понимаем прекрасно. Это сложная, но интересная задача, которую мы обязательно также будем трансформировать вместе с нашими дорогими и уважаемыми жителями», — заключил Воробьев.

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