Воробьев рассказал о положительном эффекте сотрудничества с Москвой по автобусам

Совместный проект «Москва — область» позволил запустить десятки новых автобусных маршрутов. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

«Наша совместная программа с Москвой предполагает усиление тех рейсов, тех маршрутов, которые пересекают МКАД. Это замещение идет, это значит, что у нас будет работать не 10 000 автобусов, а гораздо больше. И мы видим положительный эффект такого партнерства с Москвой», — сказал губернатор.

Он добавил, что автобусы, которые высвобождаются благодаря реализации проекта, будут направлены на внутренние, муниципальные маршруты.

«Всегда хочется ехать в комфортных условиях: летом с кондиционером и в тепле зимой. Это все требует очень серьезной сервисной работы. Поэтому мы видим снижение жалоб каждый день, мы мониторим жалобы, их специфику и стараемся расшивать узкие места. Поэтому работа эта дальше будет продолжаться», — добавил Воробьев.

Власти оперативно реагируют на запросы жителей в данной сфере, стараются не упускать ничего из того, что нужно людям, заключил губернатор.

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