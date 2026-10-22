В Королеве и Химках отремонтировали территории пяти медучреждений

Мосавтодор обновил более 4 тыс. м² покрытия на территориях пяти медицинских учреждений в Королеве и Химках в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор отремонтировал более 4 тыс. м² покрытия на территориях пяти медучреждений в Королеве и Химках. Работы проводят для повышения комфорта и безопасности пациентов и сотрудников.

В Королеве покрытие обновили у поликлиники на улице Пионерской в микрорайоне Юбилейный, Королевской клинической больницы на улице Циолковского, лечебного комплекса ее Костинского филиала на улице Дзержинского и психоневрологического диспансера на улице Богомолова.

В Химках отремонтировали территорию санаторного отделения Научно-исследовательского клинического института детства на улице Школьной в микрорайоне Фирсановка.

В 2026 году дорожные службы продолжают ремонт территорий больниц, поликлиник и других медицинских учреждений в 22 округах Подмосковья.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале Минтранса Подмосковья в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.