Опека над пожилым родственником в Москве: как оформить и организовать уход в пансионате

Попечительство (или патронаж). Применяется, если человек дееспособен, но физически ослаблен, имеет проблемы со здоровьем и нуждается в бытовой помощи (покупка продуктов, уборка, уход). Патронаж оформляется по заявлению самого пожилого человека, который выбирает себе помощника.

Опека (полная). Назначается исключительно в том случае, если гражданин решением суда признан недееспособным из-за психического расстройства, деменции или тяжелого ментального нарушения. Опекун принимает за подопечного все юридические и финансовые решения.

В зависимости от состояния здоровья и степени дееспособности пожилого человека в российском праве выделяют две основные формы помощи:

Отсутствие судимости (особенно за умышленные преступления против жизни и здоровья).

Опекуном или попечителем взрослого человека может назначить орган опеки и попечительства (в Москве это районные Отделы социальной защиты населения или МФЦ). Требования к кандидату:

Официальное юридическое основание для ухода, которое учитывается при оформлении льгот или решении вопросов долговременного ухода.

Возможность распоряжаться его пенсией и доходами исключительно в интересах подопечного (с ежегодной отчетностью перед органами опеки).

Право представлять его интересы в медицинских учреждениях, судах, банках и государственных организациях.

Проверка и решение. Органы опеки обследуют документы и жилищные условия кандидата и в течение 30 дней выносят официальное заключение.

Сбор документов кандидатом . Нужны: • заявление и паспорт; • документы о родстве; • краткая автобиография и справка о доходах; • медзаключение по форме № 164/у; • свидетельство о браке, если вы в браке; • письменное согласие проживающих с вами членов семьи старше 10 лет, если подопечный будет жить с вами.

Признание недееспособности (если требуется полная опека). Через суд при поддержке медицинских документов и судебно-психиатрической экспертизы.

5. Как выбрать пансионат для пожилого человека с деменцией

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Когда уход дома становится невозможным (особенно при прогрессирующей деменции, болезни Альцгеймера или после тяжелых инсультов), на помощь приходят специализированные пансионаты. Они делятся на две категории:

Государственные дома-интернаты (психоневрологические интернаты или геронтологические центры Москвы и области). Предусматривают постоянное или временное проживание, медицинское обслуживание. Оплата в них чаще всего рассчитывается как процент от пенсии подопечного (согласно законодательству соцзащиты).

Частные пансионаты с медицинской лицензией. Предлагают комфортные условия, но оплачиваются полностью родственниками.

Почему при деменции важен специализированный центр? Такие учреждения оборудованы безопасной средой (закрытая территория, отсутствие травмоопасных предметов, кнопки вызова), а персонал обучен работе с дезориентированными людьми, умеет купировать поведенческие расстройства и круглосуточно следит за приемом лекарств.