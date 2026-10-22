Игорь Даниленко рассмотрел 24 обращения жителей Подмосковья на личном приеме

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 13:19

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко и профильные заместители рассмотрели 24 обращения на личном приеме, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На прием обратились жители Королева, Химок, Домодедова, Коломны, Красногорска, Дмитровского, Богородского и других округов. Вопросы касались перерасчета платы за коммунальные услуги, решений общих собраний собственников, содержания многоквартирных домов, ремонта подъездов и входных групп.

Жители Богородского округа подняли вопросы содержания и текущего ремонта домов, освещения придомовой территории. Муниципалитету поручили решить вопрос с уличным освещением.

Жители Королева пожаловались на некачественный ремонт общедомового имущества. Управляющей компании поручили выехать на место, зафиксировать недочеты и представить отчет в министерство в установленные сроки. По итогам примут меры. Вопрос остается на контроле инспекторов.

В Химках жители сообщили о некачественной уборке дома и прилегающей территории. Инспекторам территориального отдела поручили проверить санитарное состояние по адресу заявителя и принять меры. Жителям также разъяснили порядок смены управляющей организации.

«Совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями адресно разбираем каждый вопрос. Инспекторы лично выходят на места с заявителями для проверки фактов нарушений», — ранее отметил Игорь Даниленко.

Исполнение поручений и дальнейшая работа с обращениями находятся на контроле профильных специалистов. График личного приема опубликован на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.