Химки примут Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества

сегодня в 14:05

Соревнования Открытого кубка Шанхайской организации сотрудничества пройдут в Химках на базах «Озеро Круглое» и «Новогорск». Турнир состоится с 11 по 23 ноября 2026 года в Москве и Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества объединит более 2000 спортсменов из стран организации и приглашенные команды. Подмосковье станет одной из ключевых площадок соревнований.

«Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества станет еще одной важной площадкой для развития спортивного сотрудничества и укрепления международных связей», — отметил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Участники разыграют медали в 10 видах спорта: настольном теннисе, прыжках на батуте, самбо, скалолазании, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, фехтовании, художественной гимнастике, шахматах и дзюдо.

В Химках учебно-тренировочный центр «Новогорск» примет соревнования по тяжелой атлетике. В тренировочном центре сборных команд России «Озеро Круглое» пройдут состязания по дзюдо, художественной и спортивной гимнастике.

Сборная Московской области выступит в тяжелой атлетике и фехтовании. В число представительниц региона войдут тяжелоатлетки Александра Фурдик, Наталья Лапина и Софья Врагова. Участие в кубке позволит подмосковным спортсменам получить опыт международных выступлений.

Торжественная церемония открытия состоится 13 ноября в спортивном комплексе «Чкалов Арена» в Москве.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.