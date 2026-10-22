Роботы компании «Лямин Роботикс» обследуют коммуникации в Мариуполе

Четыре робота подмосковной компании «Лямин Роботикс» проводят диагностику инженерных коммуникаций в Мариуполе. Об их работе руководитель компании Сергей Лямин рассказал на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики» в Красногорске, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Роботы «Лямин Роботикс» обследуют инженерные коммуникации в Мариуполе. Они могут проникать в труднодоступные места, исследовать фундаменты зданий и работать в экстремальных условиях. Посетители выставки высокотехнологичной продукции Подмосковья, прошедшей в рамках форума в Красногорске, смогли увидеть эти разработки.

Производство компании со станочным парком расположено в Дубне. Его мощности позволяют выпускать около 50 роботов в год. Компания использует собственные комплектующие и программное обеспечение своей разработки.

«Наша цель — максимальная локализация продукции. Уже сейчас она достигает порядка 90% — к этому показателю мы планомерно шли последние пять лет. Сейчас мы стремимся к большему», — рассказал руководитель компании Сергей Лямин.

Компания появилась в 2009 году и начинала с создания роботизированных радиоуправляемых платформ. В последние несколько лет она переключилась на выпуск роботов для телеинспекции трубопроводов, коммуникаций и промышленных объектов.

В перспективе «Лямин Роботикс» намерена освоить производство военных роботов для обследования потенциально опасных территорий и их разминирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.