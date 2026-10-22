Глава Жуковского проверил, как идет капремонт пострадавшего от БПЛА дома

В доме № 62 по улице Гагарина в Жуковском ведутся работы по капитальному ремонту конструктива здания и по ремонту лифтового оборудования. Об этом сообщил глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

Дом пострадал летом 2026 года от атаки БПЛА. Удар пришелся на 23–25 этажи.

Контракт на выполнение работ с подрядчиками заключил Фонд капитального ремонта.

Как рассказал Андроник Пак, на данный момент демонтирована одна наружная стена 25-го этажа, ведется демонтаж плиты лоджии. Кроме того, проведены противоаварийные мероприятия на 24-м и 25-м этажах.

Основная задача, которая стоит перед рабочими, — восстановить несущие элементы.

«Мы понимаем, как важно для жителей как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Работы идут строго по графику, а безопасность жильцов остается главным приоритетом», — добавил глава Жуковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.