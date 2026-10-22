Более 90 человек участвовали в акции доноров в колледже «Энергия» в Подмосковье

Московский областной центр крови заготовил около 27 литров крови на выездной акции в подмосковном колледже «Энергия». Участие в ней приняли более 90 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Донорская акция прошла в Центре информационно-технологической подготовки при Подмосковном колледже «Энергия». Более 90 участников помогли заготовить около 27 литров крови.

Студенты третьего курса Иван Соколов и Александр Соловьев, которые учатся по специальности «Правоохранительное дело», впервые стали участниками донорской акции в колледже.

«Узнав об акции, решили попробовать свои силы в качестве доноров. Приятно осознавать, что этим поступком можно спасти чью-то жизнь», — поделились Иван и Александр.

Советник директора по воспитанию Екатерина Дашевская отметила, что донорство помогает спасать жизни. По ее словам, студенты и курсанты понимают, что их кровь поможет военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях, и пострадавшим в ДТП. Она поблагодарила ребят за благородный поступок.

Всего в октябре Московский областной центр крови проведет 29 выездных корпоративных и общегородских донорских акций в 16 городских округах Подмосковья. Из них восемь общегородских пройдут в Дубне, Чехове, Коломне, Талдоме, Электростали, Раменском и Луховицах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.