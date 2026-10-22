Минэнерго Подмосковья запустило цикл лекций об энергетике для школьников

Министерство энергетики Московской области и Российское общество «Знание» начали проводить мастер-лекции «Россия — энергетическая держава» в рамках «Российской энергетической недели». 22 октября занятие в школе №10 Реутова провел заместитель министра Семен Галицкий, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Проект знакомит школьников с топливно-энергетическим комплексом России, карьерными возможностями отрасли и ее ролью в технологическом и экономическом суверенитете страны.

На встрече в школе №10 Реутова ученики 6, 9 и 11 классов узнали о газовой, нефтяной и угольной отраслях, атомной генерации, гидроэнергетике и возобновляемых источниках энергии. Семен Галицкий рассказал о роли Подмосковья в энергосистеме страны, региональных проектах, инфраструктуре, внедрении инновационных технологий и важных этапах истории энергетики региона.

Школьники обсудили источники энергии и будущее отрасли, задали вопросы и поучаствовали в викторине. Самым активным вручили сувениры «Энергии перемен Подмосковья».

«В будущем я планирую стать ядерным энергетиком. Сейчас работаю над тем, чтобы хорошо сдать ЕГЭ и поступить в один из университетов Москвы или Московской области», — поделился ученик 10 «Б» класса школы №10 Дмитрий Озеров.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул важность знакомства школьников с профессиями отрасли.

«Когда ребята видят, что за каждой лампочкой стоит целая система, а управлять ею могут такие же люди, как они сами, — появляется интерес и желание разбираться глубже. Именно этот интерес мы и хотим поддержать», — отметил министр.

Цикл мастер-лекций продолжится в школах и других учебных заведениях Подмосковья. Спикерами выступят руководители регионального Минэнерго. Проект поможет школьникам сориентироваться в энергетических профессиях и осознанно выбрать будущую специальность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.