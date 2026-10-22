Скандальную одежду Крида с принтом «Иди и смотри» придумали друзья Канье Уэста

Авторами дизайна скандального лонгслива с принтом из киноленты «Иди и смотри», в котором певец Егор Крид (Булаткин) снялся в своем видеоклипе, оказались американские дизайнеры из окружения рэпера Канье Уэста. Концепцию вещи разработал Лука Саббат в соавторстве с коллегой Джеймсом Пирсом (Loko) под впечатлением от просмотра советской картины о событиях Великой Отечественной войны, сообщает SHOT .

Дизайнеры использовали видоизмененное лицо героя фильма.

Исполнитель, предположительно, лично посещал презентацию этой одежды в Москве и поддерживал контакт с создателями в социальных сетях. При этом авторы принта тесно связаны с Канье Уэстом, ранее делавшим скандальные заявления с одобрением Гитлера и нацизма. Саббат выступал в качестве модели на показах его бренда Yeezy.

Реализацией изделия занималась компания «К-20» (ООО «Бубновый валет»), которую летом штрафовали за англицизм sale на интернет-ресурсе. Ее совокупная выручка за период с 2021 по 2025 год превысила 1,77 млрд рублей.

В настоящее время скандальный лонгслив полностью сняли с продаж в интернет-магазине и в розничной точке в Москве. Представители магазина заявляют, что ответственность за идею несет иностранный автор.

Ранее директор лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина раскритиковала появление Егора Крида в данном лонгсливе в музыкальном клипе «Милый ублюдок». Она назвала нанесение татуировок и пирсинга на лицо персонажа советской картины о войне глумлением над жертвами фашизма и реабилитацией нацизма.

Общественница подчеркнула, что подобные провокационные вещи стирают историческую память о трагедии народа. Она также добавила, что поводом для обращения послужили массовые жалобы подписчиков. Музыкант ситуацию публично не комментировал.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.