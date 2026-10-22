Власти не подтвердили слухи о необычном хищнике в мексиканском Чиуауа

В мексиканском штате Чиуауа распространяются сообщения о белом хищнике без шерсти, который якобы похищает кур и кроликов. Официальные службы не получали заявлений о таких нападениях, передает «Царьград» .

Историю с начала октября распространяет исследователь паранормальных явлений Хайме Мауссан. По данным Daily Mail, он собрал показания очевидцев и кадры с фотоловушек, установленных его коллегами. По его словам, животное отличается ловкостью, встает на задние лапы и достигает примерно 180 сантиметров в длину вместе с хвостом.

На пресс-конференции 17 октября Мауссан предположил необычное происхождение зверя: «Почему оно появилось именно там? Это загадка. Может, это межпространственные существа? Пришли ли они вместе с кем‑то еще? Прибыли ли они на кораблях?»

Служба гражданской обороны Чиуауа и офис шерифа пограничного округа Эль-Пасо в Техасе заявили, что не получали сообщений о неизвестных хищниках или аномальных существах. По данным ведомств, Мауссан не предоставил физических доказательств и достоверных материалов для научной проверки. Вся информация пока исходит от исследователя и его команды.

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