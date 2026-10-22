Директора Собчак отпустили из тюрьмы, где он сидел за вымогательство

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов вышел на свободу. Он отсидел в тюрьме четыре года по делу о вымогательстве денег, сообщает Mash .

Суханова признали виновным в вымогательстве денег у компании «Ростех». Вместе с главредом Арианом Романовским и администратором Тамерланом Бигаевым он требовал с сотрудников корпорации 11 млн рублей за удаление негативных постов из канала «Тушите свет».

Суханова задержали во время передачи первой части денег — 800 тыс. рублей. В 2024 году его приговорили к 7,5 годам колонии.

Собчак называла приговор несправедливостью. Журналистка сделала все для его смягчения, но этого не произошло.

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