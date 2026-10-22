Вирусолог прокомментировал первый случай смерти от вируса Шамонда

Во Франции зафиксировали первый случай заражения человека вирусом Шамонда, обычно поражающим скот. Пациент с тяжелым иммунодефицитом скончался. Вирусолог Сергей Нетесов прокомментировал ситуацию, сообщает kp.ru .

Специалисты проводят клинические, биологические и эпидемиологические исследования. По предварительной версии, заражение могло быть связано со вспышкой среди животных на востоке Франции весной и летом.

Вирус передается через укусы мошек и других мелких насекомых. Наиболее восприимчив к нему крупный рогатый скот: инфекция вызывает лихорадку, диарею и вялость. Овцы и козы тоже заражаются, но могут переносить болезнь без симптомов. Ранее считалось, что Шамонда не передается людям.

Вирусолог, профессор Сергей Нетесов в эфире радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что путь заражения пациента пока неизвестен. Среди предположений — контакт с испражнениями зараженного скота или укус мошки. Эксперт отметил, что Шамонда относится к семейству медленно эволюционирующих вирусов. Возможность их перехода от млекопитающих к человеку не означает, что это обязательно произойдет.

«А мы сейчас можем только ждать результатов расследования», — сказал Нетесов.

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