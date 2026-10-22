Теперь без спонтанных поездок: турагент рассказала о получении визы в Черногорию

«Какой-то катастрофической сложности не будет. Это обычная, стандартная процедура получения визы, как в любую другую страну Европы, и учитываем, что Черногория не входит в шенген. Так что в любом случае немного заморочиться с документами придется. Это не привычная для нас шенгенская виза, это национальная, все равно Черногория унифицирует этап получения ее по стандартам Европейского союза. Соответственно вы все документы подаете через посольство Черногории либо через визовые центры», — сказала Ансталь.

Она отметила, что для туристов у страны есть требования финансового характера. Оно заключается в наличии 50 евро на один день пребывания в Черногории, что совпадает с шенгеном. По словам Ансталь, наилучший вариант для туриста — предъявить выписку с банковского счета, где имеются средства, покрывающие время отдыха с избытком. Так при получении визы будет меньше вопросов.

Многократную визу в Черногорию можно получить, если у вас в стране имеется недвижимость и если вы ведете бизнес в этом государстве. Ансталь подчеркивает, что для опытных путешественников это не новость. Однако спонтанных поездок в Черногорию уже не будет.

С учетом получения визы отдых в этой стране лучше начинать планировать за месяц.

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