Актер Юра Борисов начал работу над «Лавром» с перформанса в Мариинском театре

На новой сцене Мариинского театра Борисов и Водолазкин читали фрагменты романа под музыку с участием хора и симфонического оркестра. Актер пробовал образ средневекового целителя Арсения и снимал публику на камеру. Изображение транслировали на экраны над сценой.

Команда пригласила зрителей, чтобы вместе найти подход к экранизации. В театре работали 18 камер: гости могли высказать пожелания. Исполнительный продюсер Сергей Катышев допустил, что кадры вечера войдут в картину. Борисов также выступает сопродюсером проекта.

Дранга написал партитуру, соединив средневековые мотивы с современным звучанием и тембрами этнических инструментов. Войдет ли музыка в фильм, зависит от реакции публики.

«Музыка очень важна для нашего проекта: она говорит то, что я не смог передать словами», — отметил Евгений Водолазкин.

Авторы определят актерский состав после перформансов, в том числе решат, кто сыграет Устину. В ноябре команда планирует подобный вечер на Новой сцене Большого театра России в Москве.

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