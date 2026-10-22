Ольга Бузова показала белое платье со шлейфом для финала телешоу
Фото - © buzova86
Ольга Бузова опубликовала в блоге фото в белом наряде, напоминающем свадебное платье. Певица рассказала о съемках финала телешоу, сообщает «Царьград».
На снимке из примерочной артистка позирует в платье сложного кроя. Лиф украшают объемные драпировки из полупрозрачной ткани, от бедер ниспадает длинный атласный шлейф. Образ дополняют прическа-пучок и макияж в бежевых тонах.
«Сегодня мы снимаем финал, и мы выглядим красиво», — заявила Бузова, представив коллег по жюри: Сергея Светлакова, Марину Кравец и Сергея Орлова.
Поклонники оставили под публикацией множество комплиментов. Один из самых частых комментариев — «Слишком красивая».
Бузова начала карьеру в 2004 году как участница телепроекта «Дом‑2», позже она стала ведущей. С 2016 года она активно развивает музыкальную карьеру и участвует в телешоу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.