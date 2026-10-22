Дональд Трамп заявил, что ограничения по «закону Грэма» могли помешать договоренностям с Москвой об освобождении американца Стивена Хаббарда, сообщает «Царьград» .

Трамп написал в Truth Social, что Хаббард уже возвращается домой. По словам президента США, Россия освободила американца из уважения к нему и не потребовала обмена заключенными.

«Если бы санкции были введены, то, конечно, эти переговоры полностью прекратились бы», — написал Трамп в Truth Social.

20 октября Трамп рассказал, что лично попросил Владимира Путина освободить Хаббарда. В 2024 году Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника.

По данным следствия, Хаббард жил на Украине с 2014 года. Следственные органы сообщили, что нашли подтверждения его наемничества: прохождение подготовки, получение обеспечения и денежного вознаграждения.

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