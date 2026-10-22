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В Хабаровском крае обрушился мост: десятки авто застряли на дороге

В Хабаровском крае произошло обрушение моста. Десятки автомобилей оказались заблокированы по обе стороны дороги, сообщает Amur Mash .

Транспортный коллапс возник на территории Ульчского района неподалеку от села Богородское.

По предварительным сведениям, мостовая конструкция не выдержала массы тяжелого перегруженного транспорта. Она обвалилась под нагрузкой.

На аварийном участке задействованы ремонтные бригады. Точные сроки завершения восстановительных работ и возобновления проезда пока не называются.

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