Жители Тихвина рискуют остаться без квартиры из-за отказа в приватизации

В Ленинградской области пенсионерам грозит выселение из квартиры, где они живут более 30 лет. Им не дают приватизировать жилье, которое они годами оплачивали по договору соцнайма, сообщает Baza .

В 1984 году супругам Ермачковым выдали квартиру в Тихвине на основании ордера. В 1995 году они оформили постоянную регистрацию, а в 2011 — заключили договор социального найма. Они регулярно платили взносы и оплачивали ЖКУ. Другой недвижимости у супругов нет.

Квартира находится в здании общежития, которое принадлежит Ленинградской области и закреплено за местным промышленно-технологическим техникумом. Пенсионеры не смогли ее приватизировать, а в техникуме и профильных комитетах заявили, что договор соцнайма ничтожен. Супруги боятся, что в какой-то момент их просто могут выселить из квартиры.

При этом представитель семьи заявил что, по закону квартиры, занятые по договору соцнайма, можно приватизировать. В доме Ермачковых есть еще как минимум девять апартаментов, жильцы которых также могут быть выселены. В январе 2026 года одну из соседок пары уже попросили на выход.

В апреле этого года администрация района признала пенсионеров нуждающимися в жилье, но не малоимущими, так как их доходы превышают необходимый порог. Теперь жильцы добиваются согласия Ленинградской области на приватизацию квартир.

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