Растворял тело в кислоте: жуткие подробности убийства многодетной матери

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве бывшей жены в Тюмени, добровольно привел следственную группу к ее трупу в лесу. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на сведения от собственных источников.

Во время проведения следственных действий в лесополосе оперативники наткнулись на спрятанные останки погибшей горожанки. По словам источников в силовых структурах, убийца предпринял попытку бесследно уничтожить вещественные доказательства преступления.

Мужчина, предположительно, погрузил бездыханное тело в емкость вроде железной бочки и залил агрессивным химическим составом, вероятнее всего серной кислотой. Из-за действия реагента труп получил колоссальные повреждения, практически не оставив шансов для визуального опознания.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве после того, как в ночь на 20 октября возле подъезда многоэтажки в Тюмени очевидцы услышали выстрелы и истошные женские мольбы о спасении. Затем в лесу у населенного пункта Бухтал поисковики нашли тело 56-летней женщины, воспитывавшей нескольких детей, со следами огнестрельных ранений.

В качестве ключевого фигуранта силовики задержали 52-летнего экс-супруга жертвы. Правоохранители изъяли предполагаемое орудие убийства и инициировали серию криминалистических экспертиз.

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