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БТИ Московской области провело 701 экспертизу за девять месяцев

Эксперты Московского областного бюро технической инвентаризации провели 701 досудебную и судебную экспертизу за девять месяцев 2026 года. Исследования помогли жителям Подмосковья защитить имущественные права и решить сложные юридические вопросы, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За девять месяцев 2026 года Московское областное бюро технической инвентаризации (ГБУ МО «МОБТИ») провело 701 досудебную и судебную экспертизу. Исследования касались в том числе кадастровой стоимости и скрытых дефектов новостроек.

Эксперты БТИ разъясняют жителям разницу между досудебными и судебными исследованиями, чтобы помочь выбрать нужный формат. При проведении экспертиз специалисты выполняют многоуровневый анализ.

Информация об учреждении доступна на сайте mobti.ru. Обратиться в чат-бот можно по ссылке: https://max.ru/btimochat_bot.

Телефоны горячей линии: +7 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.