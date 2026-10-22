Жителям Подмосковья предложили перейти на электронные счета за ЖКУ

Единый расчетный центр Московской области предложил жителям отказаться от бумажных квитанций в День без бумаги, который отмечается 22 октября, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый расчетный центр Подмосковья напомнил, что отказ от печати документов помогает сберечь леса и энергоресурсы. Обращения, справки и платежные документы доступны в электронном формате. Ежемесячно более 2 млн квитанций поступают плательщикам через личный кабинет и на электронную почту вместо бумажной доставки.

Центр также на треть сократил расход бумаги на внутренние нужды по сравнению с прошлым годом. Сотрудники печатают только готовые документы, отказавшись от распечатки промежуточных версий и черновиков. Организация внедряет электронный документооборот.

Для отказа от бумажных квитанций нужно зайти в личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» следует выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать актуальный адрес электронной почты.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что расчетный центр меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями, прежде всего внедряет цифровые технологии. Основные вопросы жителей касаются задолженности за ЖКУ и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение жилых помещений. По словам Мурашова, проведенный анализ показал снижение числа обращений. Работу в этом направлении продолжат.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.