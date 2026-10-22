Как Лора Палмер: завернутый в полиэтилен женский труп нашли в Петербурге

Правоохранители задержали жителя Колпинского района Санкт-Петербурга, которого подозревают в убийстве сожительницы. Он оставил ее труп лежать в квартире, сообщает « Фонтанка » со ссылкой на региональное управление МВД.

Тревогу забила бывшая супруга мужчины. Накануне в вечерние часы она пришла в отделение полиции и выразила опасения, что экс-муж мог совершить убийство своей нынешней возлюбленной. Девушка попросила стражей порядка осмотреть квартиру в доме на Садовой улице.

Приехавшие на вызов патрульные зашли внутрь квартиры и наткнулись на бездыханное тело 32-летней уроженки Ленинградской области. Останки были тщательно упакованы в полиэтилен и замаскированы покрывалом.

Судя по внешним изменениям, погибшая лежала в помещении на протяжении длительного срока после убийства.

Подозреваемого выследили и задержали на проспекте Ветеранов. За плечами у фигуранта уже числится внушительный криминальный опыт и судимости за различные преступления. В скором времени следственные органы направят в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения.

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