Заведующая поликлиникой в Истре назвала выявляемые на диспансеризации болезни

Главная задача диспансеризации — выявить заболевания на ранних стадиях, когда симптомы еще отсутствуют. По словам Юлии Новиковой, при обследованиях чаще всего обнаруживают онкологические заболевания, гипертоническую болезнь, впервые выявленный сахарный диабет, вирусные гепатиты, последствия инсультов и инфарктов.

«С начала текущего года в Истринском округе диспансеризацию прошли более 25 тысяч человек. По результатам проведения диспансеризации на данный момент выявлено более 200 случаев впервые выявленного сахарного диабета, 94 случая онкологических заболеваний и более 50 случаев хронического вирусного гепатита», — отметила Юлия Новикова.

Диспансеризация проходит в несколько этапов. Если на первом этапе обнаруживают отклонения, пациента направляют на второй для дообследования и лечения. Записаться можно у участкового или любого терапевта.

Новикова отдельно обратила внимание на анализ кала на скрытую кровь. Пациенты часто отказываются от него, хотя исследование позволяет выявить онкологические заболевания кишечника на ранних стадиях.

Пройти диспансеризацию можно с понедельника по пятницу в поликлиниках № 1, 2 и 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.