Воробьев рассказал, как Подмосковье поддерживает бойцов СВО и их семьи

Московская область предоставляет все необходимые меры поддержки участникам спецоперации и их семьям, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360» .

По его словам, Подмосковье сопровождает 50 тыс. семей, поддерживает тех, кто сейчас на передовой, и 5,3 тыс. бойцов, вернувшихся домой.

«Мы эту работу стараемся вести очень внимательно. Существуют федеральные различные программы льгот и региональные. Мы были инициаторами и внедряем максимально удобные сервисы, которые предполагают, что ты не должен ходить и обивать пороги», — сказал губернатор.

Обратиться за поддержкой можно через «Госуслуги», в МФЦ и фонд «Защитники Отечества». В том числе в фонде работают те, чьи сыновья или мужья сегодня защищают Родину.

Также губернатор поблагодарил волонтеров за их помощь в этом направлении.

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