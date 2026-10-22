Пассажиры Мострансавто могут получить страховые выплаты при ДТП

Пассажиры автобусов Мострансавто, получившие травмы при ДТП, могут обратиться за страховым возмещением в АО «СОГАЗ», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Право пассажиров на страховое возмещение при ДТП с причинением вреда здоровью предусмотрено Федеральным законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. При нарушении закона страховщик может отказать в выплате.

Пассажиры обязаны соблюдать меры безопасности при посадке и высадке, а во время движения — держаться за поручни и ручки сидений.

При страховом случае нужно обратиться в АО «СОГАЗ» — акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности». Адрес: Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10. Почтовый адрес: 107045, Москва, Уланский переулок, д. 26. Бесплатная горячая линия: +7 (800) 333-08-88, электронная почта: sogaz@sogaz.ru.

Подтверждение оплаты проезда служит дополнительным основанием для выплаты. Проезд в автобусах компании оплачивается только безналично: банковскими картами, картами «Стрелка» и «Тройка», социальными картами жителя Московской области или Москвы.

По статистике, автобусы Мострансавто чаще попадают в ДТП из-за нарушений водителей стороннего транспорта: те подрезают автобус, неожиданно появляются из слепой зоны или не уступают ему при отъезде от остановки. Опасность также создают пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте, на красный свет или выходящие из-за припаркованных машин, и животные на проезжей части. Вынужденные резкие перестроения и торможения могут привести к падениям и травмам пассажиров.

«По факту всех происшествий, связанных с автобусами, проводятся проверки с использованием данных камер видеонаблюдения, установленных в салонах транспортных средств», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Министр призвал участников движения соблюдать правила поведения на дороге. Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.