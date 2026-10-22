Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял свыше 12,3 тыс звонков из регионов

Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала года обработали более 12,3 тыс. звонков из других регионов. Всего будущие родители обратились за консультациями свыше 174 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» помогает будущим родителям разобраться в системе родовспоможения региона. Операторы рассказывают о необходимых документах для роддома и положенных выплатах, а также помогают выбрать медицинское учреждение.

«С начала года его операторы обработали свыше 174 тыс. звонков, из них более 12,3 тыс. поступили из других регионов. Чаще всего будущие родители интересовались подарочным набором и родами по ОМС», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кол-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный. Подробная информация о системе родовспоможения региона размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье» — https://mama.zdrav.mosreg.ru/. Дополнительные вопросы можно задать операторам.

При рождении ребенка в Московской области родители могут выбрать выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Получить такую поддержку могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.