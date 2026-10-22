В Подмосковье заготовили почти 65 тыс литров донорской крови и ее компонентов

Объем заготовки донорской крови и ее компонентов в Московской области с начала 2026 года составил почти 65 тыс. литров — на 2,2 тыс. литров больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Подмосковье полностью обеспечивает себя необходимыми запасами донорской крови и ее компонентов. Их используют при сложных операциях, лечении онкологических и гематологических заболеваний, оказании помощи пациентам с тяжелыми травмами и ожогами.

«За каждой донацией стоит возможность помочь пациентам, которым переливание необходимо по жизненным показаниям. С начала года в Подмосковье заготовили почти 65 тыс. литров донорской крови и ее компонентов. Это на 2,2 тыс. литров больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Стать донором может совершеннолетний гражданин без медицинских противопоказаний. Сдать кровь можно в Московском областном центре крови и его подразделениях, отделениях переливания крови медицинских организаций, а также на выездных донорских акциях.

Информация о донорстве, противопоказаниях и графике работы учреждений службы крови Московской области размещена на сайте https://donormo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.