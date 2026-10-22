В Можайске построят жилой дом на месте недостроя на Локомотивной улице

Новый собственник возведет многоквартирный дом на месте недостроенного здания № 4 на Локомотивной улице в 3-м микрорайоне Можайска. Разрешительные документы получены, демонтаж подземной части прежнего объекта завершается, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Недостроенный дом № 4 на Локомотивной улице в 3-м микрорайоне Можайска располагался рядом с автовокзалом и железнодорожной станцией «Можайск», в окружении смешанной жилой застройки. На его месте новый собственник планирует построить многоквартирный дом. Все необходимые разрешительные документы получены.

Разрешение на строительство 15-этажного трехсекционного дома с первым нежилым этажом выдали в 2009 году и впоследствии неоднократно продлевали. Застройщик возвел фундамент и часть стен первого этажа, после чего работы остановились из-за его банкротства. Заброшенные конструкции со временем начали разрушаться.

Арбитражный суд Московской области передал права застройщика публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Объект продали на торгах, переход права собственности прошел государственную регистрацию. Новый владелец решил снести недострой. Сейчас завершается демонтаж его подземной части.

Всего в Можайском муниципальном округе выявили 255 объектов незавершенного строительства. Из них 143 объекта, или 56%, снесли, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства. Работу продолжат.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.