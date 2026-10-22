сегодня в 10:44

В Реутове проведут Единый день диспансеризации

Жители Реутова смогут пройти комплексное обследование в двух городских поликлиниках в субботу, 24 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Единый день диспансеризации пройдет 24 октября в городских поликлиниках № 1 и № 2 Реутова. Врачи оценят состояние здоровья жителей и проверят наличие отклонений.

Поликлиника № 1 на улице Гагарина, дом 4, будет принимать пациентов с 09:00 до 14:00. В поликлинике № 2 на Юбилейном проспекте, 80, обследования пройдут с 09:00 до 15:00.

«Возьмите с собой паспорт, полис ОМС Московской области и хорошее настроение», — отметил заведующий городской поликлиникой № 2 Александр Пахомов.

Профилактические обследования помогают своевременно выявлять болезни системы кровообращения, сахарный диабет, глаукому, злокачественные новообразования и другие заболевания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.