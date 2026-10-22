ВС РФ поразили «Южный» мост, завод «Антонов», 2 склада и порт Килия на Украине

Российские войска нанесли групповой удар по ключевым военным и логистическим объектам Украины, поразив сборочные цеха ракетного и беспилотного вооружения, мост, порт, склады и транспортное судно. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Киеве высокоточным ударом поражено сборочное предприятие авиационной промышленности ГП «Антонов». Оно специализируется на выпуске беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также оперативно-тактических ракетных комплексов FP-9.

Кроме того, на территории украинской столицы поражен складской комплекс «Хладокомбинат № 3». Там было налажено изготовление беспилотников дальнего радиуса действия самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет». Также удару подверглось промышленное предприятие по выпуску компонентов для робототехнических комплексов и БПЛА.

Под огневой удар также попали склад беспилотных летательных аппаратов с реактивными ускорителями и стратегический Южный автожелезнодорожный мост. Он был ключевой магистралью для транзитной переброски военных грузов ВСУ.

В Одесской области поражение нанесено объектам инфраструктуры порта Килия. Его противник эксплуатировал для приемки, разгрузки и складирования военного имущества, доставляемого на Украину иностранными государствами. Помимо наземных целей, на открытом переходе морем под удар попал сухогруз. Он перевозил в гавань порта Черноморск очередную партию грузов материально-технического обеспечения для нужд ВСУ.

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