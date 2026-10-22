В Подмосковье подали около 42 тыс онлайн-заявлений о строительстве домов

Жители Подмосковья с начала года подали около 42 тыс. электронных заявлений на уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилого или садового дома, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года в Подмосковье подано около 42 тыс. электронных заявлений на уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилого или садового дома. Онлайн-услуга также позволяет подать заявление на изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Собственник земельного участка должен подать уведомление до начала строительных работ. Предварительно проверить ограничения использования участка можно с помощью Геопортала Подмосковья.

Услуга «Уведомления о планируемом строительстве объекта ИЖС» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Строительство». Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы во время заполнения заявления. Если файл прикреплен неверно, система показывает подсказку, и заявитель может сразу заменить документ.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.