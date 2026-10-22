Украл 500 тыс и проиграл на ставках: раскрыт мотив ссор вебкамщицы с убитым

Подозреваемая в убийстве своего бывшего молодого человека на Нижегородской улице в Москве, предположительно, вебкам-модель годами страдала из-за его любви к ставкам. Также погибший украл крупную сумму денег, сообщает Telegram-канал SHOT .

21-летняя Юлия на протяжении года неоднократно ставила точку в отношениях с 22-летним Вадимом. Очередной разрыв произошел буквально за считанные дни до гибели парня.

Главной причиной ссор были букмекерские ставки юноши. Близкие девушки поделились, что однажды избранник втайне украл из домашнего сейфа полмиллиона рублей и спустил все накопления на тотализатор. Однако даже после столь вопиющего поступка влюбленные вновь сходились.

Накануне вечером Вадим пришел домой к Юлии с твердым намерением помириться, принявшись настойчиво стучать в двери. Опасаясь визитера, хозяйка связалась с охраной жилого комплекса с требованием вывести назойливого гостя из подъезда, пока тот параллельно разговаривал по мобильной связи со своей матерью.

В конечном счете девушка все-таки впустила парня внутрь, но конструктивного диалога не вышло. Прямо в прихожей разгорелась яростная перепалка, завершившаяся роковым ударом ножа.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве после того, как утром 22 октября в квартире на Нижегородской улице обнаружили мертвого 22-летнего молодого человека с ножевым ранением. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты для изъятия улик.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», нетрезвый парень пришел к бывшей девушке ради выяснения отношений, однако разгоревшийся скандал закончился трагедией. 21-летняя хозяйка нанесла гостю единственный смертельный удар ножом, после чего правоохранители задержали подозреваемую на месте и доставили в следственный отдел.

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