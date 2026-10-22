Умар Батиев внедрил однопортовую хирургию в Королевской больнице

Заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Королевской больницы Умар Батиев внедрил однопортовую хирургию после обучения в Шанхае в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Умар Батиев работает в Королевской больнице с 2024 года. Под его руководством здесь внедрили и стандартизировали миниинвазивную хирургию. Более 80% вмешательств выполняют видеоторакоскопически — через один минимальный порт вместо широкого разреза. Такой подход ускоряет реабилитацию, уменьшает боль и риск послеоперационных осложнений.

В отделении проводят все виды операций по поводу новообразований органов грудной полости — легких и средостения, а также брюшной полости — желудка, кишечника и печени.

Умар Сагдулаевич родился в Грозном. В 2015 году окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «лечебное дело», там же прошел интернатуру и ординатуру по хирургии. Он начал углубленно изучать онкологию в медицинском институте и продолжил в аспирантуре Сеченовского университета.

Батиев заведовал онкологическими и торакальными отделениями в Кировском центре онкологии и радиологии и Красногорской городской больнице. Работал заместителем главного врача по хирургии Республиканского клинического центра онкологии и радиологии в Грозном, в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России и крупном многопрофильном медицинском центре Москвы.

Врач участвует в ведущих российских научных форумах и конференциях по диагностике и лечению онкологических заболеваний, повышает квалификацию на международных стажировках. В 2025 году он прошел курс однопортовой хирургии под руководством мировых лидеров торакальной онкологии в крупнейшем в мире госпитале торакальной хирургии в Шанхае, а затем внедрил методику в Королевской больнице.

Батиев стал лауреатом Всероссийской премии «ПроДокторов» в номинации «Лучший торакальный хирург Московской области 2025». Пациенты ценят его за внимательное отношение, поддержку и помощь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.