Землетрясение магнитудой 7 баллов случилось на границе Тибета и Цинхая в КНР

Разрушительное землетрясение магнитудой 7 баллов зарегистрировано в приграничном районе Тибетского автономного района и провинции Цинхай в Китае. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмическое событие произошло в четверг, 22 октября, в 17:33 по московскому времени (14:33 UTC, по местному в 22:33). Эпицентр подземных толчков находился по координатам 32,442 градуса северной широты и 93,855 восточной долготы.

Очаг залегал на глубине около 10 километров.

По расчетам сейсмологов, эпицентр располагался примерно в 201 километре к северо-востоку от городского округа Нагчу с населением около 30 тыс. человек, а также в 407 километрах к северо-востоку от административного центра Тибета — города Лхаса. Там проживают порядка 118 тысяч человек. Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших гражданах в настоящее время уточняются.

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